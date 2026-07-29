Julio sufrió un ataque de ansiedad en la gala de MasterChef 24/7 ¿Cómo se encuentra? (VIDEO)

Julio reveló frente a las cámaras del Mundo de MasterChef 24/7 que ayer durante la gala de “Beneficios y Castigos” sufrió un ataque de ansiedad. Debido a que no sabía lo que le pasaba pidió ayuda al servicio médico, quienes le dieron la atención adecuada y le hicieron las pruebas pertinentes. El cocinero aprovechó para informarle a su familia que ya se encuentra mejor.