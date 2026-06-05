Resumen del miércoles 3 de junio: tensión, sabor y decisiones clave en MasterChef 24/7

El Resumen del 3 de junio de MasterChef 24/7 nos dejó momentos de mucha tensión, emociones al límite y retos donde el sabor fue el protagonista. Los participantes tuvieron que demostrar su talento bajo presión, conscientes de que cada decisión y cada platillo podían marcar la diferencia entre avanzar o poner en riesgo su permanencia. Entre degustaciones, estrategias y grandes preparaciones, la cocina más famosa de México volvió a demostrar que solo los mejores pueden mantenerse en la competencia.

