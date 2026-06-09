Votaciones de HOY en MasterChef 24/7, puedes enviar a un Delantal Negro o bloquear la Salvación para un Participante

Estamos iniciando una nueva semana de MasterChef 24/7 y es que aquí las cosas todo el tiempo están cambiando, por lo que la estadía de nuestros Cocineros podría verse comprometida de acuerdo con lo que día a día se vive dentro de la cocina, (como los retos express) los que algunas veces han terminado definiendo el Reto del programa.

Para esta cuarta semana la intensidad lejos de bajar, será aún mayor y es que no debemos olvidar que este reality es de manera individual y el formato de 24/7 ha obligado a los participantes a establecer vínculos entre ellos que se ven reflejadas en alianzas pero también en tensiones y momentos fuertes.

Votaciones de MasterChef 24/ para enviar a un Delantal Negro o bloquear la Salvación para un Cocinero

Este lunes las cosas han dado un giro inesperado en MasterChef 24/7, pues el ganador del Pin del Chef podrá enviar a un cocinero al Reto de Eliminación o bloquear la Salvación de algún participante, lo cuál podría significar la salida de estos.

Tú tienes la última palabra en MasterChef 24/7, por lo que te invitamos a votar para elegir cuál será el valor del Pin del Chef de esta cuarta semana.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Para hacer valer tu decisión en MasterChef 24/7 debes de esperar a que nuestra queridos conductora Claudia Lizaldi de por iniciadas votaciones de manera oficial, para que así encuentres a tu participante favorito dentro de los espacios.

Puedes hacerlo a través del sitio oficial de Azteca uno, dirigiéndote a la sección de MasterChef 24/7 > Votaciones o también desde la app oficial, misma que está disponible tanto en las Playstore como en la AppStore, ofreciendo la mejor experiencia para sistemas Android e iOS.

¿Quiénes son los cocineros que han salido de MasterChef 24/7 hasta la cuarta semana?

De cara a la cuarta semana, te recordaremos los Cocineros que han abandonado el reality show de cocina más intenso de todo México: