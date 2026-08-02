MasterChef 24/7 | Michelle y Daniela apuestan por mariscos para cocinarle al Chef “Poncho” Cadena
Las participantes eligieron recetas de alta técnica inspiradas en los sabores del mar para intentar sorprender al Chef Cadena durante la degustación a ciegas.
Durante el recorrido por las estaciones, Daniela reveló que prepara langosta, acompañado de tocino y una salsa elaborada con vino blanco, Michelle, también apostó por un bisque de langostino, destacando la profundidad de sabores que ofrece esta técnica francesa.