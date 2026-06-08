¿El shippeo se fortalece? Michelle pone a prueba a Lancer en MasterChef 24/7 y le hace una inesperada propuesta

La amistad entre Michelle y Lancer ha ido creciendo, especialmente desde que el cocinero admitió que sí se siente atraído por su compañera de MasterChef 24/7. Y para estar segura de su lealtad, “Michito” le propuso a Lancer unirse a “Las Divas” para el plan de sabotaje que tienen contra Ramahá, a quien esperan ver con delantal negro.