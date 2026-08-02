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MasterChef 24/7 | Michelle y Daniela protagonizan el último duelo para conquistar al Chef “Poncho” Cadena

El último enfrentamiento de la noche será definido por una degustación a ciegas, donde el Chef Alfonso Cadena elegirá al cocinero que logre sorprenderlo con su platillo.

Michelle y Daniela iniciaron el último duelo del reto de salvación, ambas concursantes llegaron agotadas tras una semana complicada, pero decididas a dejarlo todo en la cocina. Mientras Michelle aseguró que la confianza en su preparación y disciplina serán clave para conseguir la victoria, Daniela afirmó que, pese al desgaste emocional, buscará demostrar que tiene lo necesario para continuar en la competencia.

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