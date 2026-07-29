Ramahá y Luis son comodines de “Las Dívoras": Así se expresaron de los cocineros en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este miércoles 29 de julio, las tensiones crecieron en MasterChef 24/7 luego de que a través de los comentarios de redes sociales llamaron a Ramahá y a Luis simples “comodines” de “Las Dívoras”, es decir, el grupo de “Las Divas”. Ante las intensas críticas, Luis se defendió asegurando que nadie lo obliga a nada, que se junta con quien quiere y que también entró para pasarla bien. Por su parte, Ramahá restó importancia a los comentarios, señalando con tranquilidad que con ellas come, desayuna y cena.