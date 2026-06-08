Regañan a Daniela y Pablo en plena clase de MasterChef 24/7 por distraerse platicando: “Creen que ya lo saben”

Las clases con los "Maestros del fuego" son indispensables para que los participantes de MasterChef 24/7 perfeccionen sus técnicas y aprendan nuevas recetas para las pruebas de cada gala. Sin embargo, no todos le ponen la atención debida, justo como pasó con Pablo y Daniela, quienes hicieron enojar a la Chef Isabel Carvajal por estar platicando mientras ella daba las instrucciones para preparar chiles y vegetales encurtidos.

Fue así que después de una primera advertencia, les pidió en voz alta que guardaran silencio y dejaran de estar hablando entre ellos. Y es que además, desde minutos antes ya los había estado observando y ya hasta le había hecho una primera advertencia a Pablo, por lo que al ver que no la obedecían y ahora Daniela también la estaba ignorando, optó por ponerse firme y lanzó un aviso para todos los cocineros.

"Tienen que poner atención a todas las clases. A veces, creen que lo saben todo y no es así", explicó la Chef Isabel Carvajal, que en esa misma lección también se encargó de regañar a Jazmín por presentarse a la Dark Kitchen usando sandalias, cuando llevan días diciéndoles a todos los participantes que este tipo de vestimenta no cumple con los parámetros de seguridad e higiene.

¿Quiénes fueron los eliminados de MasterChef 24/7 el domingo 7 de junio?

El tercer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 fue totalmente inesperado, pues fueron dos los participantes que tuvieron que despedirse de la cocina más famosa de México. Las pruebas de salvación fueron por equipos y los capitanes fueron 3 exparticipantes invitados: Arturo López Gavito, doña Clarita y Roy.

Tristemente, no todos los cocineros lograron superar los retos y el primer expulsado fue Arturo, que se enfrentó directamente a María. En la siguiente ronda, ya fueron dos equipos al duelo final y Lula quedó eliminada porque no logró convencer a los chefs de que tenía lo necesario para seguir avanzando en la competencia.