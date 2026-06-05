Con un millón de votos, Jazmín fue salvada por el público hoy 4 de junio en MasterChef 24/7

Aunque algunos cocineros recibirán un indeseable mandil negro y correrán riesgo de salir de MasterChef 24/7 en la gala de eliminación del próximo domingo, hubo una participante que, gracias al apoyo del público, aseguró su permanencia en el reality show otra semana más.

Jazmín se vuelve una de las consentidas del público

Antes de que los paladares más exigentes de México les revelaran los pormenores del reto de esta noche a los participantes de MasterChef 24/7 y Claudia saboteara a Flor, la actual portadora del Pin del Chef, y Julio, la conductora Claudia Lizaldi se tomó un momento para revelar el resultado de las votaciones del público para salvar a un cocinero y subirlo directamente al balcón.

La conductora le reveló al público que sintonizaba la gala de delantales negros que Jazmín fue la cocinera elegida por el público y que, además, recibió un millón de votos.

Cabe señalar que la popular participante se ha convertido en una de las más consentidas del público, pues no es la primera vez que ha sido salvada por quienes sintonizan las galas del reality show, ya que fue la elegida en la gala de eliminación del domingo 24 de mayo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Michelle, Camila y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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