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Alana Lliteras | Host Digital

MasterChef

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Alana es la ganadora de la primera temporada de MasterChefJr.

Se encargará del contenido digital y exclusivo de la temporada MasterChef 2020.

Ultimamente cocinó en un reconocido restaurante francés.

Se ha dedicado a cocinar en Mérida y varios restaurantes de la República.

Confesó que le encanta experimentar con algunas recetas.

Después de cinco años de haber adquirido la victoria en la cocina más famosa de México, regresarán a brindar sus consejos y regalarnos material exclusivo de MasterChef 2020.

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