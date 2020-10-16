Alana Lliteras | Host Digital

Alana es la ganadora de la primera temporada de MasterChefJr.

Se encargará del contenido digital y exclusivo de la temporada MasterChef 2020.

Ultimamente cocinó en un reconocido restaurante francés.

Se ha dedicado a cocinar en Mérida y varios restaurantes de la República.

Confesó que le encanta experimentar con algunas recetas.

Después de cinco años de haber adquirido la victoria en la cocina más famosa de México, regresarán a brindar sus consejos y regalarnos material exclusivo de MasterChef 2020.