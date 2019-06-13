Doña Clarita | MasterChef - La Revancha

Originaria de Veracruz y con su característico chiflido, vuelve Doña Clarita a la cocina de MasterChef México.

Desde su paso por el programa al día de hoy, esta simpática señora ha adquirido experiencia, seguridad y confiesa ya no tener miedo para experimentar al cocinar.

Tras la eliminación, que la dejó en 9no lugar en la competencia, esta representante de la segunda temporada, puso un restaurante en Xalapa, llamado "La Cocina de Doña Clarita". Su regreso es un reto para sí misma, para demostrarse que es capaz de lograr el triunfo.

De ganar, ampliaría su restaurante, arreglaría la casa de su mamá y donaría una parte para el tratamiento del cáncer de mama.