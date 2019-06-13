Doña Julia | MasterChef - La Revancha

De la mano de San Judas Tadeo vuelve a la cocina de MasterChef, Doña Julia. Entrañable mujer, cuya sazón la llevó a ocupar el 7mo lugar de la 3a temporada de adultos.

Feliz y emocionada de que la gente la reconozca en la calle y le pida fotos y autógrafos; al salir de programa, Julia puso un negocio de comida en su casa en el que cocina feliz todos los días.

Prepara lomo, birria, pozole, pollo a la pibil pero lo que cree que le queda más rico e la pierna con costilla en chile.

Está orgullosa de la segunda oportunidad que se le ha otorgado pues sabe que podría ganar el título de MasterChef México.