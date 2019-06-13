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Lourdes Alcocer | MasterChef - La Revancha

¡Volver a la cocina más famosa de México es todo un reto para ella!

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: TV Azteca Digital

El Chef Herrera, le puso el sobrenombre de “Lady sopitas” y en las redes la llamaron “Lady Frijoles”. Sí, Lourdes Alcocer, vuelve a la cocina de MasterChef.

     

Tras su salida en la tercera temporada, Lourdes retomó su vida, pero ahora enfocándose más en la organización de catering y mesas de dulces.

      

Para ella volver a MasterChef significa un nuevo reto, donde los chefs verán a una Lourdes más experimentada y sus compañeros, a una Lourdes doblemente competitiva.

       

Si gana esta temporada, quiere apoyar a la fundación “Niños en Alegría”, dedicada a hacer escuelas en Acapulco.

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