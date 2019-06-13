Patricia Gallo | MasterChef - La Revancha

Orgullosa de haber quedado entre los 10 mejores cocineros de su temporada, Patricia Gallo recibe una nueva oportunidad para llevarse el título de MasterChef México.

Aunque considera que la competencia es consigo misma, la cocinera no la tendrá fácil pues mucho se dijo que estuvo constantemente ayudada desde el balcón.

Al terminar el programa Patricia, participó en muestras gastronómicas con algunos compañeros del reality. Asistió a programas de televisión a cocinar, así como a catas, maridajes, degustaciones, festivales gastronómicos e inauguraciones.

Dispuesta ante todo a ganar, asegura que tiene más experiencia en la cocina pero, por lo demás, continúa siendo la misma que nunca se calla y que siempre se muestra valiente.