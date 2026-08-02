PreShow | Chef Zahie Téllez revela lo que no se vio de su ayuda a Jazmín en MasterChef 24/7
La chef Zahie Téllez se unió a Antonio Betancourt y Leslie Gallardo para compartir detalles inéditos de la cocina más famosa de México, además de revelar cómo vivió el momento en el que ayudó a Jazmín.
Entre bromas y un ambiente relajado, Antonio Betancourt y Leslie Gallardo recibieron a la Chef Zahie Téllez y nos confesó que esperaba no ser elegida para apoyar a un participante en el reto, pero finalmente le tocó cocinar junto a Jazmín. Explicó que solo contó con cinco minutos para orientarla y que le compartió consejos clave.