Chiken y Duggan nos dejan saber que habrán novedades en MasterChef 24/7

¿Qué novedades habrá en MasterChef 24/7? Acompaña a Chiken y Duggan en esta edición de El Otro Lado de Los Realities, donde Chiken y Duggan hablaron sobre algunos puntos importantes del reality de cocina más importante de México. Entre las fricciones y el día a día de los competidores, todo podría cambiar... ¿Te lo perderás?