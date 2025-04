¡Conoce los restaurantes de los chefs de MasterChef México!

MasterChef Celebrity Generaciones está en su etapa inicial, y aún así nos está dejando múltiples emociones en cada programa. Zahié Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena están demostrando, una vez más, que ellos son los chefs que pueden criticar cada platillo gracias a todos los conocimientos gastronómicos con los que cuentan.

¿Quiénes son los chefs que son jueces de MasterChef?

A través de cada temporada de MasterChef, hemos podido conocer a increíbles chefs que han dado muestras de su conocimiento y talento culinario que les da el poder de criticar y calificar cada platillo que se prepara en el reality.

En esta temporada, Zahié Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena son los encargados de compartir su conocimiento con los participantes de la cocina más famosa de México, pero su talento no se queda únicamente en MasterChef, pues cada uno tiene su propio restaurante donde puede aplicar sus ideas culinarias.

¿Dónde está el restaurante del chef Adrián Herrera?

Aunque Adrián Herrera es originario de Houston, Texas, adora México al haber crecido en este país, específicamente en Monterrey, Nuevo León, estado donde decidió poner su restaurante.

El sitio lleva el nombre de ‘Fonda San Francisco', en San Pedro Casco Urbano, y se especializa en cocina mexicana de autor; además de que el lugar tiene un diseño de arte moderno y vibra underground, según menciona la misma página web del lugar.

Además de que en el menú se pueden encontrar típicos platillos mexicanos, no falta una que otra idea innovadora del chef que sin duda, son la atracción principal.

¿Dónde están los restaurantes del chef Poncho Cadena?

El chef Poncho Cadena demuestra que es un amante de la carne asada, como buen sonorense, gracias a su restaurante ‘Carbón Cabrón', ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur.

Este no es su único establecimiento, antes se encuentra La Leche, un sitio exclusivo lleno de sabores mexicanos. Ubicado en Puerto Vallarta, es fruto de un trabajo en conjunto de su padre Ignacio Cadena y él.

En la colonia Lafayette de Guadalajara también fundó un lugar más llamado Hueso, y en su menú cuenta con platillos que van desde un pulpo casero hasta ricas costillas. De este sitio destaca el decorado, pues solo cuenta con una mesa larga donde todos los comensales se sientan juntos, se conozcan o no.

Finalmente, se encuentra Veneno, ubicado en Guadalajara, un sitio dedicado principalmente a los platillos a la parrilla y que destaca gracias a su decoración inspirada en las películas de ‘Star Wars’. ¡Toda una experiencia!

¿Dónde está el restaurante de la chef Zahié Téllez?

Aunque la chef Zahie Téllez abrió un restaurante de nombre ‘José Guadalupe Platos de Cuchara’ en 2014, en el Mercado Roma, lo cierto es que duró en servicio alrededor de tres años y posteriormente cerró.

Hasta ahora la chef no ha abierto otro establecimiento, pues ha revelado que no le interesa un negocio, pues prefiere no tener ataduras y sentirse libre de conocer el mundo, y cuando quiere cocinar o innovar con algún platillo, va con sus amigas para llevar a cabo su idea.