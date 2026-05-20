Alianzas, tensión y estrategia: MasterChef 24/7 definirá a su primer salvado

Ricardo habló sobre su experiencia dentro de MasterChef 24/7 mientras los cocineros comenzaron a sincerarse sobre las alianzas que se han formado dentro de la competencia. En medio de la tensión y las estrategias, Claudia anunció que esta noche se definirá al primer cocinero salvado, una decisión que podría cambiar el rumbo del reality y afectar la relación entre varios participantes.