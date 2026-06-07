MasterChef 24/7 | Los Chefs realizan su último recorrido antes de la entrega final
La tensión está al máximo mientras los equipos ultiman detalles de sus platillos antes de enfrentarse al veredicto.
Los últimos minutos del reto se viven con intensidad en MasterChef 24/7. Antes de que llegue el momento de presentar los platillos, los Chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera realizan un recorrido final por las estaciones para observar el avance de cada equipo. Entre consejos, observaciones y mucha presión, los cocineros afinan los últimos detalles de sus preparaciones con la esperanza de conquistar a los jueces y asegurar su permanencia una semana más en la cocina más famosa de México.