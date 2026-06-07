MasterChef 24/7 | Los Chefs realizan su último recorrido antes de la entrega final

Los últimos minutos del reto se viven con intensidad en MasterChef 24/7. Antes de que llegue el momento de presentar los platillos, los Chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera realizan un recorrido final por las estaciones para observar el avance de cada equipo. Entre consejos, observaciones y mucha presión, los cocineros afinan los últimos detalles de sus preparaciones con la esperanza de conquistar a los jueces y asegurar su permanencia una semana más en la cocina más famosa de México.