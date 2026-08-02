“Llegó mi hora”: Daniela Parra presiente que saldrá este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Ante el agotamiento acumulado, Daniela Parra confesó que siente que su ciclo llegó a su fin: “Llegó mi hora”. Tras pedir el respaldo de sus fieles “tamalitos chidos”, la participante aseguró que si le toca partir lo hará en paz, pues el verdadero premio será reencontrarse con sus seres queridos reunidos esperando su regreso para darle un caluroso abrazo.