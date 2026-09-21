6 ideas para poner el garrafón o la cafetera en la esquina de la tarja sin amontonar
Si el espacio de tu cocina es reducido y no quieres que se vea saturado, prueba con estas opciones para acomodar artículos como la cafetera o el garrafón.
Cuando el espacio en la cocina es muy reducido, resulta indispensable optimizar el orden de todas las cosas y evitar los acomodos que terminan viéndose desordenados. Y uno de los errores que muchos cometen sin darse cuenta, es el no darle un lugar específico al garrafón del agua o a la cafetera, cuando en realidad queda perfecto cerca de la tarja y basta con un poco de ingenio para que todo luzca en armonía.
¿Cómo ordenar la cocina para que no se vea amontonada? 5 opciones para poner la cafetera y el garrafón cerca de la tarja
Garrafón del agua sobre una base. Si no tienes un filtro especial en casa y sigues comprando el garrafón clásico, entonces sabes que a veces se vuelve toda una odisea encontrar dónde ponerlo. No te compliques la vida y acondiciona una base junto a la tarja para que puedas tener agua disponible cuando quieras. Solo asegúrate de que el material sea los suficientemente resistente para el peso.
- Cafetera en una repisa sobre la tarja. Para cuando los electrodomésticos ya no te caben en la barra de la cocina, pero te niegues a guardarlos en cajones por practicidad, te convienen las repisas que van justo encima de la tarja. Lo mejor de todo es que te quedará buen espacio para poner tus tazas y refractarios favoritos.
Mueble con despachador incluido. Entre las tendencias de decoración de interiores que están arrasando en 2026, los muebles multifuncionales siguen siendo una apuesta imperdible. Para muestra, los diseños que en la parte superior traen el despachador para poner el garrafón y debajo tienen compartimentos para guardar artículos como la cafetera.
- Barra de concreto para la tarja de la cocina. En caso de que estés dispuesto a hacer una remodelación más profunda y duradera, prueba poniendo una barra de concreto a un lado de la tarja, que es donde quedan espacios vacíos regularmente. Esto te dará la oportunidad de colocar el garrafón del agua y podrás instalar también tu pequeña estación de café.
Carrito auxiliar resistente para el garrafón y los electrodomésticos. Siguiendo con las ideas funcionales para remodelar la cocina, una muy buena alternativa son los carritos de aluminio donde se pueden poner el garrafón del agua y aparatos como la cafetera. Lo único que se tiene que comprobar, es que tenga una buena resistencia para que no se deforme con el uso y se pueda ir moviendo conforme lo necesites.
- Cajón con almacenamiento oculto. Para evitar el ruido visual en cuartos pequeños, no hay nada mejor que los cajones que vienen muy amplios y quedan perfectos para usarse como almacenamiento oculto. Por ejemplo, los que van en la esquina inferior de la tarja y caben los garrafones clásicos, así como electrodomésticos de todo tipo.