6 ideas para poner el garrafón o la cafetera en la esquina de la tarja sin amontonar

Cuando el espacio en la cocina es muy reducido, resulta indispensable optimizar el orden de todas las cosas y evitar los acomodos que terminan viéndose desordenados. Y uno de los errores que muchos cometen sin darse cuenta, es el no darle un lugar específico al garrafón del agua o a la cafetera, cuando en realidad queda perfecto cerca de la tarja y basta con un poco de ingenio para que todo luzca en armonía.

¿Cómo ordenar la cocina para que no se vea amontonada? 5 opciones para poner la cafetera y el garrafón cerca de la tarja