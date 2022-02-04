Finge que lo arrestan para pedirle matrimonio a su novia. (VIDEO)

La creatividad para pedir matrimonio cada vez es mayor, pues un chico se voló la barda con una inesperada situación. Resulta que le hizo la petición a su novia fingiendo un arresto que quedó grabado en video.

Todo internet quedó cautivado en las últimas horas debido al nivel de actuación, complejidad y hasta complicidad por parte de las autoridades para poder obtener un "sí" de su pareja.

Fue en redes sociales donde comenzó a circular un video donde se ve a un chico de playera gris y pantalón de mezclilla que es arrestado por policías municipales en México, quienes entran a su casa para presuntamente llevárselo.

En la grabación se ve que el sujeto va a ser esposado, pues lo ponen de rodillas en la calle. De repente, los policías le soltaron los brazos al joven, para que éste se sacara de la bolsa del pantalón el anillo de compromiso que le dio a su ahora prometida.

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El video fue musicalizado de manera romántica

Para acrecentar el romanticismo, el video de la extraña petición de matrimonio en cuestión fue musicalizado con la canción “Sueña” de Intocable.

La mayoría de los internautas consideró que era la canción ideal para guardar el mágico momento, pero lo que a muchos no les gustó es que se usó a la policía para cosas que definitivamente no son tan importantes como combatir la delincuencia.

Sin duda, esta pedida de mano venció toda originalidad al momento de entregar el anillo de compromiso, pues no se comparó con saltos en paracaídas, viajes al extranjero, mensajes escritos en el cielo o una romántica cena.

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