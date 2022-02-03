Mujer denuncia supuesta violación en grupo ¡en el metaverso!

Nina Jane Patel, cofundadora y vicepresidenta del Metaverse Research, aseguró en una entrada de su blog personal que un grupo de avatares masculinos abusaron del suyo en el juego Horizon Worlds. En otras palabras, la mujer fue víctima de una violación en el Metaverso.

Según la fémina, no pasó más de un minuto desde que entró al mundo virtual, para que “tres o cuatro avatares masculinos” comenzaran a querer abusar sexualmente de su avatar.

“Virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos. Mientras trataba de escapar, gritaron: ‘No pretendas que no te encantó’ y ‘ve a frotarte a la foto’”, dijo Jane.

Jane dijo que la situación le generó un gran estrés dentro de la plataforma, refugiándose en el efecto Proteus como su principal argumento.

“La realidad virtual se ha diseñado esencialmente para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales. De alguna manera, mi respuesta fisiológica y psicológica fue como si sucediera en la realidad”, explicó.

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That Facebook’s first ad for Horizon tried SO hard to make it seem like The Good Place is indisputable proof that it’s The Bad Place pic.twitter.com/SSd9EJFrbC — Amy Charlotte Kean (@keano81) January 24, 2022

¿Qué es el metaverso?

Recientemente, Meta, empresa donde viven Facebook, Instagram y WhatsApp, aseguró que por el momento no están enfocados en la creación o el perfeccionamiento de nuevas plataformas de comunicación, sino en el metaverso.

‘Meta’ en griego significa “después” o “más allá” y ‘verso’ significa extraído de “universo", este término es utilizado para definir un universo que va más allá de la realidad como la conocemos. Mark Zuckerberg asegura que con el metaverso se puede redefinir el concepto de lo que es real o no, haciendo de la virtualidad “la nueva realidad”.

Pese a lo anterior, parece que el metaverso llevará consigo los detalles no tan bondadosos de la raza humana al mundo digital, pues esta historia de una violación nos da una clara demostración de ello.

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