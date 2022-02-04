Le regala los ahorros de toda su vida a su nieta para concierto de Bad Bunny.

Bien dicen popularmente que los padres están para "regañar a los hijos" y los abuelos para "consentirlos", pues la mejor muestra de ello la dio una mujer que estuvo dispuesta a darle sus ahorros a su nieta para que pueda comprar un boleto para el concierto de Bad Bunny.

Una usuaria de TikTok hizo viral un video al mostrar el noble gesto de su abuelita, quien gastó sus ahorros para regalarle un boleto de concierto de “el bugs bunny”, como la mujer le dice al cantante de reguetón.

Una vez que la mujer de la tercera edad vio que su nieta tenía muchas ganas de ir a ver a Bad Bunny, vació su alcancía para regalarle el dinero y pudiera emplearlo en cumplir su sueño con el famoso cantante.

La internauta aseguró que tiene “la mejor abuelita” de todas, ya que el detalle fue realmente espectacular. En el video, con una sonrisa en el rostro, la abuela aseguró que le daría el dinero a su nieta para un ticket para el show.

Al final del visual, se escucha la risa de la nieta que está incrédula, mientras la mujer sigue sacudiendo su alcancía para sacar todo el dinero que ahorró.

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Usuarios se conmueven hasta las lágrimas

Los usuarios en redes sociales se conmovieron hasta las lágrimas por el amor que demostró la abuela hacia su nieta.

“Una abuela así es todo en la vida”; “No es el dinero, no es el boleto, es la acción”; “Así era mi abuelita y ahora no está”, comentaron algunos internautas.

Sin embargo, otros criticaron a la nieta por “perjudicar a la abuelita” al aceptar sus ahorros y esperan que solamente haya sido para grabar el video y no sea realidad.

“Yo prefiero que mi abuelita se los quede”; “Espero no se los hayas aceptado”; “No hagan eso, es pecado”; “Que todo sea una broma, por favor”, escribieron.

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