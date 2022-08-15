Mauricio Islas dijo lo que sucedió con la fundación de trasplantes.

Este lunes nos enlazamos con Mauricio Islas, quien les explicó la situación en la que lo han querido involucrar en un fraude de una fundación en donde el actor ha ayudado.

Apadrina un Trasplante, es un movimiento que empezamos hace más de 18 años o 19 años; Elizabeth Castro, Mauricio Ochmann, Piojo Herrera y tu servidor. Empezó con hacer conciencia a la gente con el tema del trasplante, aproximadamente hace como 5 años, hicimos esta fundación Apadrina un Trasplante, porque dejamos de recibir apoyos

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Entonces, a través de la fundación lo que hacemos es recibir apoyo para poder ayudar a la gente más necesitada, para que puedan ir, tal vez, a un trasplante de ser vivo a ser vivo que tiene que ver con riñones y, nosotros hacemos la aportación a través del que apadrina el Hospital en Guadalajara, el Hospital Civil, los médicos no cobran, pero nosotros nos encargamos de cubrir gran parte de la operación y el tema de medicamentos. Y, así llevamos ya funcionando pues 5 años más los otros que tenemos con este movimiento de Apadrinando un Trasplante

Mauricio Islas habló de las funciones que tenía la persona como tesorero en la fundación, asegurando que el fraude no tiene nada que ver con la fundación.

Esta persona de la que se está hablando, efectivamente tenía el puesto de tesorero honorario, es importante aclararlo. Lo único que él hacía, era verificar que las cuentas y los pagos fueran correctos, no tenía otro puesto más, yo a esta persona la habré visto 6 veces en el transcurso de lo que fue esta parte y desafortunadamente él, todos los fraudes de lo que le está pasando tienen que ver con un negocio que él tenía de bienes raíces o algo de lo que él hacía

Ninguno de nosotros, las celebridades que andamos en Apadrina un Trasplante, que se han ido sumando celebridades, gente del deporte, mucha gente que ha donado y ha apadrinado a un Trasplante. No tenemos nada que ver, no tenemos ninguna relación, no hemos sido estafados, no tenemos ninguna inversión con él, nada, nada que ver de las cosas que él hizo en su negocio, para lo que él hacía

Él, únicamente apoyaba y está parte de la fundación y algo bien importante, él no tenía acceso ni a las cuentas, ni tenía acceso, ni firmaba; nada que ver con el tema del manejo del dinero

Mauricio Islas aclara el malentendido con la información.

El actor aseguró que muchas personas fueron defraudadas, pero que en ocasiones no se busca al responsable, sino quien pueda reparar el daño ocasionado.

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