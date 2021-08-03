Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, teme por su vida y la de sus hijos.

Los malos momentos parecen no acabar para Mayeli Alonso, pues recordemos que, desde hace algunos meses, la expareja de Lupillo Rivera se ha visto involucrada en diferentes polémicas.

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Y es que, a través de sus redes sociales, la propia empresaria decidió romper el silencio y alzar la voz por medio de un mensaje, en el cual aseguró que está viviendo momentos de angustia, por lo que actualmente teme por su seguridad y la vida tanto de sus hijos, como la suya.

Destacó que estos últimos años han sido para ella una pesadilla, incluso consideró que su vida podría estar el peligro; incluso, le puso nombre y apellido a quienes, según ella, podrían arremeter en su contra.

Por casi tres años siento un alacrán en mi espalda. Siento que esto no terminará hasta el día en que me muera o que de plano me maten y si esto pasa culpo a tres personas

En una segunda publicación, Mayeli Alonso reveló que, ya es tanta la presión que siente y los ataques en su contra, al grado de que está analizando la posibilidad de abandonar las redes sociales, por su propio bien; sin embargo, no perdió la oportunidad de señalar a su exsocia y a otras dos personas como las únicas culpables de cualquier cosa que pueda pasarle a ella o a sus hijos.

Rosemary De la Rocha, Daisy Cabral, Juan Ramírez déjenme en paz. Si algo me llega a pasar a mi o a mi familia los hago responsables

Pide respeto a su imagen

Por último, pidió que dejen de dañar su reputación y su imagen, por lo que mandó un mensaje a quienes señala como sus principales detractores.

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