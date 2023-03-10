Medio Metro toma decisión tras polémica con Sonido Pirata.

Medio Metro es un personaje que ha logrado la fama gracias a sus pasos de baile, por lo que tras la polémica que tuvo con Sonido Pirata decidió hacer su carrera en solitario.

Cabe recordar que hace unos días había anunciado que no usaría más el traje de El Chavo del 8 para evitar una demanda. El Capitán América será su nuevo personaje, el cual estrenó en su evento más reciente.

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¿Cómo fue el estreno del nuevo personaje de Medio Metro?

Medio Metro bailó con las jóvenes que acudieron a verlo a un bar de San Agustín Tlaxiaca. El artista invitó a varias seguidoras al escenario con quienes disfrutó de un baile sonidero en el que lució sus mejores pasos y una de ellas incluso le dio un beso en la boca.

En el evento de Pachuca

Algo bien 👈👌😎 pic.twitter.com/WrggMa0RRJ — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 4, 2023

Los asistentes celebraron que el exintegrante de Sonido Pirata haya correspondido al beso y ya hasta hay quienes creen que estos vienen en el menú de sus shows. En el lapso de esos 30 minutos de espectáculo los asistentes pueden aprender sus pasos más famosos como también divertirse.

Desde su separación de Sonido Pirata, José Eduardo Rodríguez, su verdadero nombre, se presenta en solitario como parte de su emprendimiento personal. Además de anunciar su cuenta de OnlyFans, Medio Metro tiene un ingreso fijo que consiste en presentarse en distintos eventos donde baile con todos aquellos que desee tomarse una foto a su lado.

