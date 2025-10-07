Mega Procesión de Catrinas 2025 de CDMX: TODO lo que debes de saber de este gran desfile, fecha, horarios y ruta

Estamos llegando a una de nuestras épocas favoritas del año y sí, junto con el Día de Muertos, muchas actividades invaden la Ciudad de México y una de nuestras favoritas es la Mega Procesión de Catrinas que deslumbra las principales vialidades por una noche con su desfile.

Este evento se ha vuelto uno de los favoritos de los habitantes de la CDMX e incluso de turistas de otras partes del mundo pues la majestuosidad con la que lucen estos desfiles es tan grande que ya ha ganado fama internacional, por eso te diremos fechas, rutas y todo lo que debes de saber sobre este evento.

¿Cuándo y a qué hora será el desfile de Catrinas en CDMX?

Este gran desfile será el domingo 26 de octubre, por lo que ya estamos a unos cuantos días de ver las principales avenidas de la Ciudad de México llenas de estos personajes que tanto se han incrustado en la cultura de los mexicanos.

En los últimos años, se ha seguido la misma ruta, por ello, para esta edición de 2025, se espera que continúe de igual manera, misma que partirá de desde el Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino / Tenochtitlán, siguiendo este camino:



Ángel de la Independencia - Paseo de la Reforma - Avenida Juárez - Calle 5 de Mayo - Zócalo

De acuerdo con la cuenta oficial de este evento, el desfile de las Catrinas comenzará en punto de las 6:00 pm, por lo que es importante ir con anticipación debido al caos vial que podría cubrir la ciudad.

En sus redes oficiales, han comunicado que habrá maquillistas de parte del evento a partir de las 8:00 de la mañana, por lo que se espera que desde esa hora habrá calles y avenidas cerradas.

¿Cómo participar en la Mega Procesión de Catrinas?

Es importante que sepas que este evento ya ha cerrado sus convocatorias para la participación dentro de los contingentes, aunque miles de personas se acercan a las principales avenidas del recorrido disfrazados y caracterizados respectivamente de Catrinas y Catrines, en lo que es una noche única, por lo que aún puedes sumarte a tu manera dentro de esta gran actividad.

Recuerda que es un evento con una larga duración, pues aunque la salida del recorrido oficial es a las 6:00 de la tarde, las actividades al rededor de este camino tendrán su curso, por lo que es recomendable ir con ropa cómoda y bien hidratado.

Así que ahora sabes cada detalle de la Maga Procesión de Catrinas de la Ciudad de México de este próximo domingo 26 de agosto.