¿Cuáles fueron los memes más usados en 2021?

El 2021 está a punto de llegar a su fin, un año completamente diferente a lo que todos están acostumbrados; sin embargo, este año no dejó de sorprender y divertir, pues como cada año las redes sociales nos regalaron grandes memes.

Por eso, en esta ocasión te presentamos los memes que marcaron este 2021 y, que nos dejaron varias sonrisas para hacer de este año, algo menos complicado.

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Mr. Increíble y su versión perturbada

Uno de los personajes favoritos de Pixar apareció en una serie de memes que se volvieron virales, ya que de un lado aparece la cara amable de Mr. Increíble y a su lado una versión perturbada que ayudó a comparar las dos caras de una situación.

Hay que buscar: mr increíble plantilla meme xdddd pic.twitter.com/ZlshLevEX7 — LaMelipodio👉🏼👈🏼🤧 (@MelinaVargas6) October 9, 2021

Memes de Spider-Man

Uno de los memes más divertidos de este año fue sobre la película Spider-Man No Way Home, pues su estreno se la convirtió en uno de los más esperados del año, por lo que cada vez que se sabía algo del filme o se revelaba un dato las redes sociales enloquecían, incluso con la preventa y el estreno en cines.

Memes del Atlas y Cruz Azul

Sin dejar a un lado el espíritu y pasión por el futbol. De manera inaudita este 2021 Cruz Azul y Atlas lograron el campeonato en la Liga MX, situación que desató todo tipo de memes debido a que entre ambos equipos sumaban casi 100 años sin levantar el título de la liga local.

Aquí está el meme del atlas del que tanto hablaron perrosss! Ahora publiquenlo también y sigamos riendo juntos 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zCebe91G6G — Rojinegro_oax (@rojinegrooax) December 15, 2021

La caída de las plataformas de Facebook

Otro meme imperdible de este año fue el 4 de octubre, cuando las plataformas de redes sociales sufrieron una gran caída por la mañana.

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Los servicios de WhatsApp, Messenger, Instagram y Facebook colapsaron dejando sin servicio a usuarios de varias partes del mundo por horas, lo que generó una ola de memes.

