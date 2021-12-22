¿Cómo eliminar automáticamente los mensajes de cada chat en WhatsApp?

WhatsApp cierra el año con una nueva actualización que ha generado todo tipo de opiniones entre los usuarios de la plataforma digital: la eliminación automática de mensajes en 24 horas.

Lo anterior quiere decir que todos los mensajes de tus conversaciones, incluyendo los grupos con amigos y familiares, se autodestruirán de forma automática.

Para realizarlo solo debes seguir estos sencillos pasos que te presentamos a continuación.



Asegúrate de contar con la actualización más reciente de WhatsApp, ya sea en Android o en iOS de la Apple Store.

Presiona el ícono de los tres puntos verticales ubicados en el extremo superior derecho de la app.

Se desplegarán varias funciones, pero debes elegir la opción de ‘Ajustes’, después ‘Cuenta’ y por último ‘Privacidad’.



Desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado ‘Mensajes Temporales’ y después presiona la opción ‘Duración predeterminada’.

Selecciona el tiempo en que quieres que se eliminen tus mensajes, ya sea 24 horas, 7 o 90 días como máximo, para que así se autodestruyan automáticamente todos los mensajes que envíes o recibas.

Recuerda que puedes activar y desactivar esta opción cuando quieras.

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Tus contactos recibirán un aviso de que activaste esta opción

Debes saber que la opción de eliminar mensajes no es privada, ya que WhatsApp le mostrará un aviso a todos tus contactos informando el uso de la función.

Y además, tus contactos también pueden rechazar los 'Mensajes Temporales' para que nada se elimine.

Personaliza la opción ‘Mensajes Temporales’ a tu gusto

Recuerda que si no quieres que los mensajes se autodestruyan en una conversación, puedes desactivar la herramienta en el chat de tu preferencia.

Lo anterior no afectará a las demás conversaciones, y para hacerlo, debes abrir un chat, presionar sobre la foto de perfil, desplazarte a la parte inferior, tocar en ‘Mensajes Temporales’ y por último desactivarla.

En los grupos de WhatsApp hay otro dato, pues los ‘Mensajes Temporales’ se activarán solo si el administrador lo aprueba, de lo contrario, es capaz de bloquear la herramienta.

Otra de las actualizaciones que se prevén en WhatsApp es el ocultamiento de la frase “en línea”, misma que podría llegar en los primeros meses de 2022.

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