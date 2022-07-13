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FOTOS | Conoce a Mercedes Villador, la supuesta novia de Luis Miguel.

En redes sociales se han filtrado un par de imágenes del llamado “Sol” al lado de quien podría ser su nueva pareja sentimental. Dale un repaso a la nutrióloga en fotos.

Por: TV Azteca

Luis Miguel juventud.jpg
LUIS MIGUEL OK OK (1).jpg
Luis Miguel Auditorio Nacional.jpg
Mercedes Villador tomando café..jpg
Mercedes Villadorcon sostén de encaje..jpg
Luis Miguel bronceado.jpg
Mercedes Villador con chongo..jpg
Luis Miguel actuando .jpg
Mercedes Villador con el cabello suelto..jpg
Luis Miguel bailando.jpg
Mercedes Villador con gorro..jpg
Luis Miguel de blanco.jpg
Mercedes Villador con vestido negro..jpg
Luis Miguel cantando.jpg
Mercedes Villador con vetsido azul..jpg
Luis Miguel de pequeño.jpg
Mercedes Villador en Navidad..jpg
Luis Miguel de perfil.jpg
Mercedes Villador guapa..jpg
Mercedes Villador con sostén animal printo..jpg
Mercedes Villador en la alberca..jpg
Mercedes Villador con sostén de flores..jpg
Mercedes Villador de paseo..jpg
Mercedes Villador descansando..jpg
Mercedes Villador con sostén de tucanes..jpg
Mercedes Villador con sostén negro..jpg
Mercedes Villador de medio lado..jpg
Mercedes Villador con sostén multicolor..jpg
Mercedes Villador con chaleco de mezclilla..jpg
Mercedes Villador son sombrero..jpg
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