¿Se imaginan a J Balvin o Mon Laferte cantando con Metallica? ¡Agárrense!

Mon Laferte, J Balvin, Miley Cyrus, Juanes y Elton John colaborando con Metallica para su aniversario número 30, ¡no, no estamos jugando!

La emblemática agrupación, Metallica, anunción a través de sus redes sociales, unas colaboraciones que nadie esperaba ver jamás, con J Balvin, Mon Laferte, Juanes, Miley Cyrus, ¡y la lista sigue! ¿Quiénes más cantarán con ellos? ¡Te contamos!

Metallica hará colaboraciones con J Balvin y Mon Laferte.

Una de las bandas más reconocidas del mundo desde hace tres décadas, sin duda es Metallica. Celebrarán su 30 aniversario con un álbum poco convencional, pues el Metallica The Black List, tendrá colaboraciones con artistas como J Balvin, Juanes, Mon Laferte y Miley Cyrus. ¡Nadie lo veía venir!

Todo el día la noticia fue tendencia, pues nadie se lo esperaba y los fans no estuvieron de acuerdo, incluso internautas que no son fans, dijeron que no era posible que algo tan emblemático como “Enter Sandman”, se destruyera con versiones pop y urbanas para su aniversario. ¡Sin duda se dividieron opiniones y vimos un mar de memes!

Los detalles que la banda ha dado hasta el momento, son únicamente que será un álbum para festejar su aniversario. Te compartimos parte de la lista: Alessia Cara y The Warning interpretarán Enter Sandman, Juanes también; el Instituto Mexicano del Sonido junto con Gera Mx y La Perla, Sad But True; J Balvin, Where I May Roam. ¡También formará parte de este álbum Miley Cyrus y Elton John.

Estará disponible a partir del 10 de septiembre de este año, ¿lo bueno? Todas las ganancias serán para la caridad. ¡Así que si eres fan de Metallica y no te ilusionó la noticia de sus colaboraciones, piensa que el objetivo es bueno!

Estaremos al pendiente de más detalles.