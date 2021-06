Michelle Salas explota contra la serie de Luis Miguel.

Michelle Salas está muy molesta con la serie de Luis Miguel por haberla sexualizado de tal manera. “Irrespetuosa y desafortunada”, dijo la joven.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, siempre se ha carecterizado por ser una chica independiente, que no se mete en problemas y que nunca está en escándalos. Pero esta vez no se quedó callada y explotó ante el último capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel la serie. Te contamos los detalles.

Te puede interesar: Lo que todos esperaban. Belinda y Christian Nodal estrenan dueto.

Michelle Salas explota contra la serie de Luis Miguel por haberla sexualizado.

La hija de Luis Miguel, Michelle Salas, ¡rompió el silencio! E hizo tremendas declaraciones a través de sus redes sociales. Se mostró muy enojada por cómo fue expuesta en la serie biográfica de su padre, Luis Miguel: la serie, ¡confirmó que nunca estuvo de acuerdo en que su vida privada fuera presentada en ella!

A través de sus historias de Instagram, Michelle confesó que debido a que en la serie se hizo pública información sobre su vida privada, ella y su familia han resultado afectadas, esto debido a los comentarios que los internautas hacen al respecto. “No se trata de un tema laboral, se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia, y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera”. Comenzó diciendo Michelle.

Te puede interesar: Danna Paola luce espectacular bikini en las plazas de Ibiza, ¡cuerpazo!

Además, Michelle confirmó que su imagen ha sido usada sin su consentimiento: “Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”.

Además dijo que le parecía “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”. ¡Qué fuerte!

Y es que recordemos que una de las polémicas más fuertes de Michelle, fue cuando se supo que tuvo una relación con el ex-representante de su papá, Alejandro Asensi. Fue en 2008 cuando se publicaron fotografías y correos electrónicos de la pareja, ¡hasta se hablaba de un supuesto embarazo que claro, jamás ocurrió! Ella tenía 19 años y él 39.

La modelo terminó diciendo: “Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar hasta donde estoy”.

¿Será que pronto nos enteramos de su verdadera historia?

Te puede interesar: ¿Donde hubo fuego, cenizas quedan? JLo sale con Ben Affleck y Marc Anthony.