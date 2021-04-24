Michelle Salas lanza indirecta a Frida Sofía con amorosas FOTOS en familia.

Michelle Salas lanzó indirecta a Frida Sofía con amorosas fotos en familia. La modelo usó sus historias de Instagram para mostrar lo unida que es con Alejandra Guzmán y Silvia Pinal, a diferencia de su prima, quien mantiene actualmente un fuerte distanciamiento por presuntos tocamientos de su abuelo Enrique Guzmán.

En medio del escándalo, la hija de Luis Miguel compartió fotos inéditas de las mujeres en la familia Pinal a petición de sus seguidores, quienes le pidieron fotografías de su mamá, pues aseguraron que era muy hermosa de joven.

EXCLUSIVA. La prima de Luis Miguel, Lorena de la Torre, quiere contactar a Michelle Salas para entablar una relación familiar.

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Michelle Salas compartió en su Instagram fotos nunca antes vistas de la familia Pinal pic.twitter.com/nQK3j5X5Ls — Pau Watanabe (@WatanabePau) April 24, 2021

Sin embargo, la modelo también subió algunas imágenes donde Salas aparece, de pequeña, junto a su tía Alejandra Guzmán.

Además, cuando le pidieron a Michelle la última foto que tomó, compartió una captura de pantalla donde estaba haciendo videollamada con su bisabuela, Silvia Pinal.

¿Michelle Salas estará con su abuelo Enrique Guzmán?

Una vez que publicó las imágenes, sus seguidores especularon si sería su manera de mostrar su apoyo incondicional a la familia Pinal y a Alejandra Guzmán frente a las acusaciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán.

Por otro lado, en el segundo capítulo de la bioserie de Luis Miguel se muestra cómo fue el supuesto primer encuentro entre el cantante y Michelle Salas, su primera hija, Michellen Salas.

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