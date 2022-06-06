Michelle Salas vendió su ropa para apoyar una gran causa.

Michelle Salas se despoja de su ropa, pero no piense mal, se trata de una venta a beneficio, tal y como lo hizo en 2019.

Se realizó este fin de semana en Monterrey, en apoyo a organizaciones que luchan por erradicar la violencia en contra de las mujeres. La modelo explicó por qué decidió abrazar dicha causa.

Pues que no están solas y que estoy aprovechando esta difusión que tengo para más allá de venir a comprar una prenda, pues sí, difundir esta causa, unidas estamos más fuertes, así que estoy aquí para ayudar y apoyar. Esta relación surgió súper orgánica, fue una organización que me llegó mucho al corazón sobre todo porque vengo de una familia de mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras y, a mí me llena el corazón ayudar a ellas y a sus familias

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Unas que tienen mucha historia y otras que nunca he usado porque me quedan un poco grandes, otras un poco chicas, pero pueden encontrar un poco de todo aquí, así que las invito a pasar

Michelle Salas habló del amor por sus medios hermanos y la salud de Silvia Pinal.

Y así es como refrenda el cariño que les tiene a sus medios hermanos, Miguel y Daniel, los hijos que Luis Miguel procreó con Aracely Arámbula.

Los amo, la verdad, los amo mucho

También, habló sobre la salud de su bisabuela Doña Silvia Pinal.

Bien, ya sabes que mi abuelita, el día que deje de trabajar ahí me voy a poner un poco nerviosa

Michelle Salas visitó Monterrey acompañada por su madre Stephanie Salas, a quien el artista regiomontano Daniel Guzmán le hizo en abril pasado una pintura.

Sí, sí, conocí al artista y a su mujer, la verdad personas súper nice, fuimos a comer y ella estaba muy contenta con su cuadro, no lo he visto en persona, pero seguro que ya pronto

Michelle reconoce que su carrera no todo es glamour, prueba de ello es su video de su caída mientras se dirigía a una gala del Festival de Cannes en Francia.

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