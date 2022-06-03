Silvia Pinal reaparece de pie y lucida tras polémica en el teatro.

Mientras los ríos de tinta corren en torno a su estado de salud, Silvia Pinal vuelve a callar bocas al mostrarse de pie y lucida. Así fue como la vimos ayer al salir de su casa rumbo a otra comida con amigas.

La diva habló en exclusiva para nuestras cámaras, confirmando que el cambio de médico que tuvo hace unas semanas, le devolvió la energía.

"Me he sentido bien y me gusta sentirme bien. Cambié yo misma que eso es lo importante. Voy a comer, vamos a ponernos de acuerdo para ver que sale porque somos muy exigentes", dijo a Ventaneando.

Y una vez más hizo gala de su agudo sentido del humor.

"Van amigas y también van hombres.... va mi marido, uno que tengo por ahí que saco los domingos", declaró.

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¿Silvia Pinal regresará a los escenarios?

La actriz no quita el dedo del renglón para regresar una vez más a los escenarios teatrales con una nueva obra.

"La obra ya la tengo, nada más es que empecemos a trabajar con el reparto, son de esas obras bonitas. Es musical porque tiene de todo; hay niños, grandes, viejitos y hay de todo. Nos vamos a divertir mucho", dijo.

Recordemos que la primera actriz fue criticada por regresar a trabajar a la obra Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!, pues hasta tuvo que abandonar el estreno a prensa por problemas de salud.

Pese a todo, la diva no descarta regresar una vez más a los escenarios con un nuevo elenco.

En otros temas, Doña Silvia desconocía que su amigo Ignacio López Tarso se encuentra hospitalizado debido a una neumonía bacterial.

"No lo sabía yo. No sé si sea muy tarde, pero hablaré a su casa para ver cómo está. Es un hombre fuerte, lo voy a llamar", expresó a Ventaneando.

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