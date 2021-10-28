Indigna por tomarse fotos sensuales frente al ataúd de su padre.

Una modelo e influencer de nombre Jayne Rivera causó indignación en las redes sociales, luego de que se tomó sensuales fotografías frente al ataúd de su padre.

La chica de 20 años defendió su decisión de publicar sus instantáneas en Instagram, en las que luce un traje negro frente al ataúd de su progenitor, quien en vida se llamaba José Antonio Rivera.

"No entiendo las reacciones tan negativas. No tiene nada de malo, es algo que mi padre hubiera aprobado si siguiera vivo. Lo hice con las mejores intenciones", dijo a la NBC.

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Babasının tabutu başında verdiği 'seksi pozları' Instagram hesabından paylaşan genç kadın sosyal medyada tepki gördü. Adının #JayneRivera olduğu öğrenilen kadının, Instagram hesabında 85 bin takipçisi bulunuyor. pic.twitter.com/LbSNwxzIdL — MagazinKedisi (@KedisiMagazin) October 26, 2021

Usuarios dicen que explota muerte de su padre para ser más popular

Muchos usuarios de Instagram manifestaron su rechazo a la publicación de Rivera porque consideran que está explotando la muerte de su padre para ser más popular.

"He trabajado arduamente durante ocho años para crecer mi audiencia", se defendió la joven modelo fitness que comparte imágenes en bikini y da tips en los cuales promueve una vida sana.

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