Muerte de Julián Figueroa no reconcilió a familia de Joan Sebastian.

Aunque la muerte de Julián Figueroa logró convocar y reunir a toda su familia en la casa de Maribel Guardia, no todo fue reconciliación, así lo revela Rosa Figueroa, hermana de Joan Sebastian, quien se encontró ahí mismo a su sobrino, José Manuel Figueroa, de quien como se sabe está distanciada desde hace tiempo, por haber afirmado que sus hijos robaron pertenencias del Rey del Jaripeo, tras el fallecimiento de éste. Y así narró cómo fue su encuentro.

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Fueron sentimientos encontrados, yo creo que no supe cómo reaccionar con él, porque él no reaccionó tampoco igual, no, no lo saludé, no le di el pésame, creo que ni él tampoco

Él perdió a un hermano, pero yo perdí igual a un sobrino, la misma sangre y después he reflexionado con lo que es la vida, no es cuando perdamos a un ser querido, debemos de hacerlo antes de perder a los seres queridos que se nos van

¿Rosa Figueroa ha tenido problemas de salud?

Doña Rosa, acudió a una de las misas de novenario que se han realizado en la Catedral de Cuernavaca en memoria de Julián, ahí disculpó a sus hermanos y familiares que no asistieron.

Aunque no estemos físicamente reunidos, pero sí estamos reunidos a través de la oración

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Y, reveló haber sido operada el año pasado para extirpar un tumor en el cuello, aunque la cirugía le provocó una parálisis facial.