¿Cómo y cuándo ver el certamen Miss Universo 2021?

Uno de los eventos más importantes en el mundo de la belleza está a días de celebrar su 70 edición. El certamen Miss Universo se llevará a cabo en el Universe Arena en Eilat, Israel, el 12 de diciembre de 2021.

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El comediante y presentador de televisión Steve Harvey se encargará de conducir el certamen desde la ciudad costera ubicada en el sur de Israel.

El grupo de 20 cuartofinalistas será dado a conocer durante la competencia final, mismo que será seleccionado por un jurado preliminar y la Organización Miss Universo, quienes elegirán a las concursantes que más destaquen en las tres áreas de competencia durante la etapa preliminar y una más por los fans.

¿Dónde ver Miss Universo?

La gala de Miss Universo contará con la cobertura de TV Azteca, la transmisión comenzará a las 18:00 horas por la señal de Azteca UNO.

El evento de tres horas presentará a las representantes de más de 70 países compitiendo en varias categorías y culminará cuando la mexicana Andrea Meza corone a su sucesora al final de la noche.

Las favoritas para ganar la edición 2021

Miss Portugal - Oricia Dominguez

Nació y creció en Venezuela. No obstante, tiene nacionalidad española y portuguesa.

Miss Puerto Rico - Michelle Colón

Se considera ecologista y pertenece a la asociación Scuba Dogs Society. Tiene 21 años y estudia biología y medicina.

Miss Venezuela - Luiseth Materán

Venezuela es clara favorita de los Miss Universo, debido a la cantidad de reinas que han tenido. Luiseth Materán proviene del mundo de la farándula.

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Miss México - Débora Hallal

La participante azteca está dispuesta a que la corona del Miss Universo se quede en casa. Si Hallal gana, se obtendría la cuarta premiación de México en este certamen.