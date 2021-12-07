¿Cómo y cuándo ver el certamen Miss Universo 2021?
Las mujeres más hermosas del planeta se reunirán en la competencia más importante del año.
Uno de los eventos más importantes en el mundo de la belleza está a días de celebrar su 70 edición. El certamen Miss Universo se llevará a cabo en el Universe Arena en Eilat, Israel, el 12 de diciembre de 2021.
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El comediante y presentador de televisión Steve Harvey se encargará de conducir el certamen desde la ciudad costera ubicada en el sur de Israel.
El grupo de 20 cuartofinalistas será dado a conocer durante la competencia final, mismo que será seleccionado por un jurado preliminar y la Organización Miss Universo, quienes elegirán a las concursantes que más destaquen en las tres áreas de competencia durante la etapa preliminar y una más por los fans.
¿Dónde ver Miss Universo?
La gala de Miss Universo contará con la cobertura de TV Azteca, la transmisión comenzará a las 18:00 horas por la señal de Azteca UNO.
El evento de tres horas presentará a las representantes de más de 70 países compitiendo en varias categorías y culminará cuando la mexicana Andrea Meza corone a su sucesora al final de la noche.
Las favoritas para ganar la edición 2021
Miss Portugal - Oricia Dominguez
Nació y creció en Venezuela. No obstante, tiene nacionalidad española y portuguesa.
Miss Puerto Rico - Michelle Colón
Se considera ecologista y pertenece a la asociación Scuba Dogs Society. Tiene 21 años y estudia biología y medicina.
Miss Venezuela - Luiseth Materán
Venezuela es clara favorita de los Miss Universo, debido a la cantidad de reinas que han tenido. Luiseth Materán proviene del mundo de la farándula.
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Miss México - Débora Hallal
La participante azteca está dispuesta a que la corona del Miss Universo se quede en casa. Si Hallal gana, se obtendría la cuarta premiación de México en este certamen.