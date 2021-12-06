Scream: Esto es todo lo que debes saber de la nueva película.

Este año, se cumplen 25 años de la aparición de Scream, personaje que llegó a atemorizar a la gente del mundo.

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La película se estrenó el 20 de diciembre de 1996, mientras que la última cinta salió a la luz en 2011 bajo el título Scream 4. Se espera que la quinta entrega llegue a la pantalla grande el próximo 14 de enero.

Todo lo que tienes que saber de la quinta entrega de Scream

La nueva entrega tiene lugar 25 años después de los asesinatos de la primera entrega (que escribió Kevin Williamson y fue dirigida por la leyenda del terror Wes Craven con Neve Campbell, David Arquette y Courteney Cox como protagonistas).

El elenco principal de nuevo forma parte de esta película con Neve Campbell como Sidney Prescott, quien ha estado a la cabeza del proyecto desde su inicio, Courteney Cox como Gale Weathers y David Arquette como Dewey Riley.

Además, se suman Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette y Jenna. Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown y Sonia Ammar. La cinta es dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Es la primera cinta de Scream, sin Craven, quien murió en 2015 tras perder la batalla contra el cáncer. El cineasta dirigió todas las anteriores películas.

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Como una parodia, el personaje de Scream fue tomado para la saga de Scary Movie, siendo uno de los más recordados.

