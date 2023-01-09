Miss Universo recuerda el triunfo de Ximena Navarrete.

La famosa Ximena Navarrete Rosete, quien se coronó como Miss Universo del certámen durante el 2010 fue recordada en la Página oficial de Facebook de Miss Universo donde mostraron la presentación de todas las delegadas por medio de la introducción al concurso.

La hermosa jalisciense de 1.75 metros de altura, ojos y cabello marrones, quien conquistó al público en el certamen de belleza no sólo por su precioso físico, sino también por su talento usaba un vestido que aludía a las pirámides de Chichen Itzá, de un tono lúcido dorado, en conjunto con otros colores como azul, verde y rojo a modo de brillantez. Igualmente, la modelo mexicana portaba un penacho representativo de la cultura mexicana, hecho de plumas de pavo real, lo podemos ver en el minuto 3:55.

De hecho, la ex Miss Universo, quien ganó la corona en el certamen de belleza más importante en su edición número 59, en Las Vegas, compartió en sus redes sociales el gran momento en el que fue coronada. Hace mención, comentando:

Un día como hoy … doce años atrás 🇲🇽 🫶🏻 •23 Agosto 2010 que especial poder tener en el corazón tantos recuerdos y celebrar este día 🙏🏻 gracias a todos los que me han escrito y recuerdan junto conmigo este momento 💋 orgullosamente mexicana, orgullosamente de Guadalajara!”

Por último, Ximena compartió en las historias de instagram el glorioso evento donde fue nombrada como ganadora Miss Universo junto a la primera finalista jamaiquina, Yendi Phillips, portando un elegante vestido rojo, el cual fue diseñado por Benito Santos, diseñador mexicano originario de Tepehuaje de Morelos, Jalisco.

Finalmente el triunfo de la mexicana Ximena Navarrete queda como un acontecimiento único en la historia de México, que será recordado por todos los ciudadanos con orgullo y esperamos con ansias que volvamos a ganar la contienda del 2022 con nuestra representante sonorense Irma Cristina Miranda Valenzuela, de 26 años de edad. La conductora, amante de la danza folclórica y el deporte, estará representando a México en el certámen número 71, el cual se llevará a cabo el 14 de enero en Nueva Orleans, Lousiana y lo podrás disfrutar a las 7:00 p.m. por Azteca UNO.