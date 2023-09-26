Pedro Rivera reveló que tiene guardados temas inéditos de Jenni Rivera

En febrero del 2022, Pedro Rivera refrendó en una entrevista exclusiva en este programa, que tenía en su poder diversas grabaciones inéditas de su hija Jenni Rivera y que estaba apunto de lanzarlas, aún sin el conocimiento, ni consentimiento de sus nietos, entre ellos el de Jacqie Rivera, quien para esas fechas, ya era la nueva albacea testamentaria de la cantante, en sustitución de su tía Rosie Rivera.

Acaso sería este el campanazo que llamó la atención de Jacqie y la empujó como directora ejecutiva de Jenni Rivera a demandar a su propio abuelo, por la explotación no autorizada del nombre y las grabaciones de la cantante.

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Yo tengo temas de mi hija, inéditos que no han salido al conocimiento del público, la cosa es de que yo tengo los temas guardados y nunca los he querido sacar a la luz, por el respeto a mis nietos, que hagan ellos lo que tengan que hacer, con los temas que tienen ellos inéditos de mi hija, porque son diferentes temas, entonces ellos tienen unos y nosotros tenemos otros, desde el inicio de la carrera de Jenni Rivera. Bueno, no los hemos contado, pero sí son por lo menos unos 8 o 10 temas

No, apenas ustedes que les llamen ahora y que les digan, que vayan allá con el chisme. No bueno, es que nadie nos está oyendo y si ustedes van y cantan luego, pues ahí se van a dar cuenta todo mundo. Pues sabrá Dios, pero yo creo que no, no hay porque se vayan a enojar, porque a mi hija yo la hice desde el vientre de su mamá y yo la hice artista, entonces yo creo que algún derecho tengo como padre

¿Cuáles eran los planes de Don Pedro Rivera?

En ese entonces, Don Pedro incluso declaró que había encontrado a la afortunada que con ayuda de la tecnología, grabaría un dueto con Jenni, se trataba de la jalisciense, Ángela Fonte, que musicalmente fue producida por su empresa Cintas Acuario.

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