De la fama a las adicciones, muere Camila Perissé actriz Argentina

La actriz Camila Perissé murió la tarde del 27 de febrero a los 70 años, después de una intensa lucha por las adicciones donde el mundo de la fama y la actuación que la vio crecer la dejó sola. Perissé fue una de las artistas más solicitadas para la televisión y teatro en los años 80 y llegó a convertirse en un ‘símbolo sexual’ gracias a su increíble simpatía y gran belleza, pero lamentablemente su luz se apagó siendo víctima de la fama y los vicios.

¿De qué murió Camila Perissé?

Julio Fernández, esposo de la actriz informó que Camila Perissé tenía diversas complicaciones de salud y se encontraba internada en el Hospital Español debido a una severa neumonía, la cual se complicó hace 5 días y revelaron que el cerebro de Camila ya no respondía. Perissé luchó desde una edad temprana por salir de las adicciones que fueron deteriorando su estado de salud y en plena pandemia se contagió de COVID-19, por lo que los síntomas que tuvo fueron bastante graves, desde entonces no se pudo recuperar al cien.

Camila Perissé, de la fama a las adicciones

Cuando los famosos tocan el éxito, conocen diversas sustancias que pueden llegar a ser adictivas y Camila Perissé fue una víctima de ello, pues cuando tocó la fama se hundió en una depresión que la llevó a las drogas y, en consecuencia, su salud y estado físico se vieron afectados. A pesar de ser una actriz reconocida, el mundo de la actuación le dio la espalda y sus problemas empezaron a ser peores, ya que Perissé y su esposo no tenían una buena estabilidad económica. Todo empeoró para la pareja, puesto que la actriz fue diagnosticada con Alzheimer avanzado, enfermedad que la dejó sin posibilidades de caminar y postrada a una cama.

¿Quién era Camila Perissé?

Camila Perissé, también conocida como Camila Porro, nació en el año de 1954 en Mar del Plata y a partir de los 7 años vivió en Buenos Aires, lugar en el que descubrió su amor por la actuación y la danza. Su adolescencia fue complicada, su mamá falleció cuando ella tenía 15 años y a los 18 decidió probar suerte en España, donde trabajó y se enamoró, pero finalmente decidió regresar a Argentina en 1976 para debutar en ‘Despertar de Primavera’. En 1981, la actriz alcanzó el éxito tras hacer un desnudo total en escena, después de eso, tuvo un sinfín de proyectos, hasta su última aparición en ‘Quien quiere ser millonario’. Millones de personas la conocieron por su gran sensualidad en la pantalla, pero ella nunca se reconoció a sí misma como una “Vedette o símbolo sexual”, pues en una memorable entrevista mencionó una gran frase: “los que me conocieron por mi cu*** me adoraron y los que me conocieron por mi cabeza me temieron”.

