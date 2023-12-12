“Los que no pagaron a chin... a su madre”; mujer corre a sus invitados de posada por no cooperar (VIDEO)

Recientemente, una mujer se ha convertido en el centro de atención después de tomar una decisión inusual durante una posada, revelando públicamente a aquellos que no cumplieron con la contribución acordada de 500 pesos para el evento.

Este acto, capturado en un video a través de TikTok que ha acumulado más de 450 mil de reproducciones y más de 30 mil likes, ha provocado diversas reacciones en las plataformas sociales.

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Mujer corre a sus invitados de la posada por no cooperar

En el video, la protagonista se dirige directamente a sus invitados con un tono decidido, expresando abiertamente su descontento con aquellos que no pagaron su parte. La frase contundente, "Los que no pagaron a ching** a su madre de la puerta pa’ allá", resuena en el ambiente de la posada, generando sorpresa y desconcierto entre los presentes.

Así mismo, la mujer continuó defendiendo su posición, señalando que la posada está destinada a personas conocidas, y quienes no estén dispuestos a cooperar deben abandonar el lugar.

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La falta de detalles sobre las razones detrás de su decisión ha dejado a muchos espectadores perplejos y divididos en sus opiniones. Algunos consideran que la mujer ha exagerado la situación por una cantidad relativamente pequeña, mientras que otros la respaldan, admirando su valentía por abordar abiertamente una situación incómoda que, según afirman, muchos han deseado hacer pero pocos se han atrevido.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

El video ha desencadenado un debate en línea, con comentarios expresando críticas hacia la mujer por su enfoque directo y grosero. Sin embargo, no faltó el respaldo hacia la protagonista, con usuarios considerando su acto como un llamado de atención necesario hacia los “gorrones”.

Mensajes como “ay niña por 500 pesos haciendo show”, “así haré en mi próximo cumpleaños”, “jajajaja todos lo hemos querido hacer en algún momento” y “jajaja lo mejor de la noche”, se hicieron presentes en las redes sociales.