Mujer deja que su esposo pase la noche de bodas con su dama de honor

Una mujer ha revelado que permitió que su marido durmiera con su dama de honor durante la noche de bodas, lo cual ha generado mucha polémica en las redes sociales. Se trata de Katey, de 26 años, quien se casó con su novio Dan, de 25 años, en una ceremonia en Torquay, una localidad de Inglaterra, el pasado mes de septiembre. Su historia tan peculiar fue contada en un programa de televisión.

Katey y Dan llevaban saliendo seis años y se conocieron gracias a sus amigos. Hace unos años, decidieron abrir su relación antes de casarse, después de discutir sus fantasías en la cama. Los recién casados aparecieron en el programa Truly’s Love Don’t Judge, donde Katey explicó cómo invitaron a una de sus damas de honor a unirse a ellos en el dormitorio en su noche de bodas.

“Terminamos llevando a una de mis amigas a nuestra habitación. Tomamos unas copas y terminamos haciendo un trío con ella y fue muy divertido. Ella es una de mis mejores amigas, así que fue muy cómodo”, explicó Katey en el programa. Dan añadió que hacerlo en un día tan especial como su boda hizo que fuera aún más memorable.

Sin embargo, la familia de Katey encontró sus acciones “repugnantes”. “Creo que gran parte del juicio que recibí proviene de mi familia. Desaprobaron lo que estaba haciendo y realmente ya no me hablan por eso”, expresó Katey. Su familia finalmente decidió no asistir a la boda. A pesar de esto, Katey dijo que todavía estaba feliz de estar rodeada de personas que la aceptan a ella y a Dan tal como son en el día de su boda.

La pareja tuvo problemas al principio con su relación abierta, pero ya no lo ven como un problema. “Los celos forman parte de esto, hacen que las cosas sean más emocionantes”, añadió Dan. Aunque su historia ha generado controversia, Katey y Dan se sienten felices y satisfechos con su elección de tener una relación abierta y compartir experiencias íntimas con otras personas. Al final del día, lo importante es que ellos se sientan cómodos y felices con su estilo de vida.

También te puede interesar: Mujer rechaza casarse en plena boda por papitis del novio

¿Qué significa tener una relación abierta?

Tener una relación abierta es un concepto que ha ganado popularidad en los últimos años. Pero, ¿qué significa realmente tener una relación abierta? En pocas palabras, se trata de una relación en la que las parejas acuerdan tener libertad para explorar otras conexiones emocionales y/o sexuales fuera de la relación principal.

En una relación abierta, las parejas establecen límites y reglas claras para garantizar que ambas partes se sientan cómodas y seguras. Estas reglas pueden variar de una pareja a otra, ya que lo importante es que ambas partes estén de acuerdo y se sientan satisfechas con los acuerdos establecidos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que una relación abierta no es para todos. Requiere una gran cantidad de confianza, honestidad y comunicación efectiva entre las parejas. Además, es fundamental que ambas partes estén de acuerdo y se sientan cómodas con la idea de tener conexiones emocionales y/o sexuales fuera de la relación principal.