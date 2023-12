VIDEO: Mujer rechaza casarse en plena boda por papitis del novio

Casarse es quizá el deseo más grande de la mayoría de mujeres, aunque no de todas; sin embargo, hay quienes estando en el altar deciden no dar este gran paso y se terminan echando para atrás, algo así le pasó a una mujer que se hizo viral por no querer casarse con su novio.

En internet se viralizó el video de una mujer que en plena boda no aceptó casarse con su prometido, esto se dio cuando la juez le pregunto si estaba de acuerdo. El hecho tomó por sorpresa a todos los presentes; sin embargo, ella se mantuvo firme y no aceptó.

El video fue compartido en “X” (antes Twitter) y se observa el momento justo en el que la mujer dijo que no aceptaba casarse con su prometido, quien la miraba de forma incrédula y no entendía lo que estaba pasando.

¿Cómo fue la negativa de la novia? La mujer identificada como Jessica Lucía Avilés es originaria de Chinú, Cordoba, y en plena boda se negó a casarse con su prometido por una fuerte razón.

“(…) ¿Es tu deseo de… y espontánea voluntad de contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vera?”, preguntó la juez a la mujer que miraba al novio mientras todo se encontraba en silencio.

¿Por qué no se casó?

Posteriormente, la mujer dijo que “Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado con tanto amor… Él se deja mandar por el papá. Así no me caso. ¿Cómo trató a mis hijos cuando llegué? ¡Primero mis hijos! Y te lo dije... Si lo sé, no vengo”.

En el video se alcanza a escuchar el aplauso de una persona, quien al parecer tampoco estaba de acuerdo con el matrimonio.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

El hecho desató infinidad de comentarios en redes sociales, la mayoría de ellos en apoyo a la novia: “Primero los hijos, fue la mejor decisión que tomó después no iban a ser felices porque si él no aceptaba a los hijos de ella los problemas iban a existir”, “Así es, carajo!!! Primero los hijos”, “Mujer valiente. Primero los hijos. ¿Un hombre sin carácter para qué?, “Bien hecho lo que hizo la mujer”.