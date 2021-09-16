Mujer descubre la infidelidad de su esposo gracias al periódico.

Una mujer descubrió una infidelidad por medio del periódico y narró su experiencia a través de TikTok y su historia ya se dio a conocer en muchos países.

Ami Addison, narró en la mencionada red social que su pareja, con quien había vivido durante 10 años y estaba en matrimonio, tenía otra familia.

La fémina no reveló la identidad del sujeto que la engañó, pero contó en TikTok que se dio cuenta del engaño mientras ella estaba en su oficina.

La mujer observó los anuncios de nacimientos publicados en un periódico local y halló el de su esposo con el de otra mujer.

Después, la esposa investigó la posible infidelidad en un sitio web, dándose cuenta que su esposo sí tenía un bebé con otra mujer.

“Entonces miré el sitio web del hospital donde también publican fotos de bebés recién nacidos, allí escribieron su nombre y apellido. Efectivamente, había tenido un bebé unos días antes”, dijo en TikTok.

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Infidelidad se hace viral en redes sociales

El video de la mujer que descubrió la infidelidad se volvió viral en TikTok, así que publicó más visuales en las que hablaba al respecto.

El infiel no sólo era el padre de un recién nacido, sino que también era padre de una niña de un año y medio de edad.

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