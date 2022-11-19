Una mujer se enorgullece de ser una madre y esposa tóxica.

Una mujer dijo tener un problema con su esposo. Ella es una mujer tóxica y se lo advirtió desde un comienzo. Han pasado 8 años y ahora ella no sabe qué hacer porque su esposo ya no quiere ser controlado. ¿Su esposo está ocultando algo o solamente quiere tener una relación sana?

La mujer aseguró que ella fue clara con su esposo desde el principio y sí le advirtió de su manera de ser. Él lo aceptó y ella lo acostumbró a decirle qué hacer, a revisarle el celular y privarlo básicamente de cualquier momento de privacidad. Ella se desesperó porque su esposo ya quiso soportar sus inseguridades.

Su esposo, por otro lado, afirmó que era el momento para dejar a esa mujer controladora e insegura. Los tratos que le dio su esposa también lo convirtieron en la burla de todos sus compañeros de trabajo. También mencionó que hubo ocasiones en que, al revisarle su celular, ella lo agredía por ver algo que no le agradó.

La suegra de este hombre quiso defenderlo al decir que ella no educó de esa manera a su esposa, pero sabía que era muy caprichosa y que ya se estaba propasando con el trato que le estaba dando a su propio esposo.

Una persona que nadie se esperaba llegó a decir lo que sabe. Un amigo de la esposa fue una visita sorpresa, y el esposo no tenía idea de quién se trataba. Esta persona llegó para revelar un gran secreto que ocultaba la esposa tóxica. Resultó ser su novio y ella fue la infiel en su relación. El novio tampoco sabía que estaba casada.

Pero el esposo también tenía un secreto. Él también tenía una amante, pero al contrario de su esposa, confesó todo a su nueva pareja. Ella sabía absolutamente todo del trato tóxico de la esposa de su novio y aceptó estar con él sabiendo toda su historia.