Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Se reencuentra con su hijo, al que le obligaron a dar en adopción hace 66 años.

La mujer realizó una búsqueda a través de un banco de ADN y pudo conocer a su hijo y también a su nieta.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Laura Zulian | Digital Drive

Issy Carr, una mujer de 86 años, pudo reencontrarse con su bebé 66 años después de que la obligaron a darlo en adopción.

La fémina oriunda de Yorkshire, Inglaterra, nunca dejó de buscar a su hijo a quien ya había nombrado como George en su corazón.

Gracias a la tecnología del ADN, pudo reencontrarse con hijo y conocer también a su nieta.

Todo comenzó cuando el día del nacimiento de George, a Issy no le permitieron verlo ni tenerlo en brazos y fue dado en adopción.

Fue la propia madre de Issy quien tomó esta decisión pues decía que tener un hijo soltera le impediría encontrar marido en un futuro; por esta terrible decisión, la mujer nunca perdonó a sus padres.

Te puede interesar: Abuelita atrapa a bebé que cayó de un edificio. (VIDEO)

Issy dio una muestra de su ADN al servicio de búsqueda ancetry.com. y resultó haber una coincidencia con una joven llamada Kym Carthew, la nieta de la mujer que vive en Australia.

Su nieta fue quien la contactó con su hijo y la familia pudo conocerse y reencontrarse 66 años después de aquel trágico suceso.

También te puede interesar: La cumbia de la vacunación se vuelve viral en TikTok. (VIDEO)

Galerías y Notas Azteca UNO