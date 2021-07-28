Se reencuentra con su hijo, al que le obligaron a dar en adopción hace 66 años.

Issy Carr, una mujer de 86 años, pudo reencontrarse con su bebé 66 años después de que la obligaron a darlo en adopción.

La fémina oriunda de Yorkshire, Inglaterra, nunca dejó de buscar a su hijo a quien ya había nombrado como George en su corazón.

This adorable tale is our fave of the week...



A mum forced to give up her newborn baby for adoption 66 years ago has found him on the other side of the world thanks to a DNA search 💕



Issy Carr, 86, also discovered she has a long-lost granddaughter! pic.twitter.com/BEfJPjXEZN — SWNS Leeds (@SWNSLeeds) July 23, 2021

Gracias a la tecnología del ADN, pudo reencontrarse con hijo y conocer también a su nieta.

Todo comenzó cuando el día del nacimiento de George, a Issy no le permitieron verlo ni tenerlo en brazos y fue dado en adopción.

Fue la propia madre de Issy quien tomó esta decisión pues decía que tener un hijo soltera le impediría encontrar marido en un futuro; por esta terrible decisión, la mujer nunca perdonó a sus padres.

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Issy dio una muestra de su ADN al servicio de búsqueda ancetry.com. y resultó haber una coincidencia con una joven llamada Kym Carthew, la nieta de la mujer que vive en Australia.

Su nieta fue quien la contactó con su hijo y la familia pudo conocerse y reencontrarse 66 años después de aquel trágico suceso.

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