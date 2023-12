¡Un desgarrador adiós! Murió esposo de querida conductora deportiva a pocos días que se casaron

Una terrible nube de dolor se cierne sobre el mundo del espectáculo tras el repentino fallecimiento de José Miguel Espinal, esposo de la carismática conductora deportiva Linda Cruz, a escasos días de haber contraído matrimonio.

La noticia, compartida por la propia conductor salvadoreña a través de sus redes sociales, dejó a la audiencia conmocionada y preguntándose sobre las circunstancias que rodean tan trágico suceso.

El pasado 18 de noviembre de 2023 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Linda Cruz y José Miguel Espinal, quienes, con la promesa de un futuro juntos, unieron sus vidas en sagrado matrimonio. Sin embargo, el 5 de diciembre, apenas 18 días después de la emotiva ceremonia, el destino arrebató a Espinal de este mundo, dejando en shock a amigos, familiares y seguidores.

Mediante publicaciones desgarradoras en su cuenta de Instagram, Linda Cruz compartió su dolor con sus seguidores:“Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban? Esto no es un adiós, es un hasta pronto”, expresó la conductora, revelando la profundidad de su pesar.

Visiblemente afectada, Cruz agradeció a su ahora difunto esposo por enseñarle a amar genuinamente y recordó la intensidad de la historia de amor que compartieron. “Te amo más de lo que imaginas, me quedo con tus sonrisas, tus besos, tus abrazos, tus flores cada mes, tu amor intenso y apasionado”, añadió.

“Se fue más feliz que nunca”

En medio de la tristeza, Linda Cruz compartió las consoladoras palabras de quienes la rodean, pues aseguró que aquellos que le dieron el pésame le confirmaron que José Miguel Espinal se fue feliz.

Con esperanza en su corazón, la presentadora de televisión cerró su mensaje con un emotivo pedido a su esposo: “No me dejes sola nunca, acompáñame cada día, desde que me levante hasta que me duerma y también en mis sueños por favor”.

